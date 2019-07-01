Şüpheli ölümler

Mersin'de son bir haftada "metil Alkol
zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 11
kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi
ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.