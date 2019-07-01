01.07.2019 20:53
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Şüpheli otomobilde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Şüpheli otomobilde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde kaçak telefonlar ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde kaçak telefonlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde seyir halinde olan bir otomobilin durumundan şüphelenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçak telefonlara el konulurken konuyla alakalı olarak bir kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , 3. Sayfa

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