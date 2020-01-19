Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi

Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.S., isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Polis ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirildi. Mermi ve silahlara el konulurken F.S., isimli kişi hakkında da işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN