Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şüpheli otomobilden silah ve bıçaklar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde çok ayıda silah ve bıçaklar ele geçirildi.

06.09.2019 12:01 Şüpheli otomobilden silah ve bıçaklar çıktı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde çok ayıda silah ve bıçaklar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaylı Köyü mevkiinde durumundan şüphelenilen H.E., idaresindeki otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet muşta, 5 adet bıçak, 20 adet tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken araç sürücüsü H.E., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:53   Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
15:52   Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı...
15:44   Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
15:39   Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu
15:38   Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füzesi saldırısı
15:36   Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu...O anlar kamerada
15:34   Seyir halindeki otomobil yandı