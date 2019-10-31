Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda "şüpheli paket" diye ihbar edilen dört koli, yolcuların şüpheli paketleri daha kolay ihbar etmesi için monte edilecek yeni cihazlar çıktı.

Bir yolcunun ihbarı sonucu North New Rochelle İstasyonu'na patlayıcı eğitimli köpekleriyle birlikte bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede paketlerin zararsız olduğu anlaşıldı.

Paketlerde istasyonlardaki yardım noktalarına yerleştirilecek elektronik parçalar ve ekipmanın bulunduğu belirtildi.

New York Toplu Taşıma İdaresi Sözcüsü Meredith Daniels, sorunun paketlerin Salı günü yanlış yere bırakılması ve üzerindeki etiketlerin kafa karıştırıcı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Sözcü, ihbar ve bomba imha ekibinin müdahalesi nedeniyle seferlerin aksamadığını belirtti.