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Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten kıyafet çıktı Gaziantep'te şüpheli paket merakı insanlara korona virüs ile mücadeleyi de, sosyal mesafe kuralını da unutturdu.

15.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:21
Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten kıyafet çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te şüpheli paket merakı insanlara korona virüs ile mücadeleyi de, sosyal mesafe kuralını da unutturdu. İnsanların kalabalık bir şekilde ve meraklı gözlerle izlediği çantadan ise kıyafet çıktı
Gaziantep'in kent merkezinde insan yoğunluğunun çok fazla olduğu 15 Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs duraklarının arkasındaki alana bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alırken meraklı vatandaşlar, olan biteni anlamaya çalışırken korona virüs ile mücadele tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını çiğnedi. Güvenlik şeridinin dışında toplanan vatandaşlar korona salgınına aldırış etmeden kalabalık bir şekilde olan biteni izledi. Meraklı bakışlarla vatandaşlar, meraklı bakışlarla olayı anlamaya çalışan vatandaşlardan bazılarında maske bile olmadığı görüldü.
Korona virüs salgını riskine rağmen film gibi olanı izleyen vatandaşlar polislerin ikazlarına rağmen dağılmaması dikkat çekti.

Paket boş çıktı, sosyal mesafe yalan oldu
Yakınında Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü binaları da bulunan meydanda güvenlik şeridi çeken ekipler meydana çıkan yolları da bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri ise pakette yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. İçerisinden kıyafet çıkan çantanın patlatılmadan önce korona ile mücadele önlemlerini ve sosyal mesafe kuralını altüst eden vatandaşlar çantadan çıkanı öğrenme merakı ile bir kez daha korona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafeyi unuttu
Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından kapatılan meydan ve caddeler yeniden araç ile yaya trafiğine açıldı Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa
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