14.07.2019 12:10
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Şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paketten kadın çantası çıktı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı.
Şükrü Balcı Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.


- Hatay
Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Polis, Güncel

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