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Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

12.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:06Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.



Dumlupınar, Köprülü, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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