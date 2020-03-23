Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şüpheli şahıslarda silah ele geçirildi - Haberler

Şüpheli şahıslarda silah ele geçirildi

Adıyaman'da, huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada silahlar ele geçirildi.

23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
Şüpheli şahıslarda silah ele geçirildi
Adıyaman'da, huzur timleri tarafından şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen M.A., M.M., ve Y.C., isimli şahıslar farklı bölgelerde durdurularak arandı. 3 Farklı bölgede durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üstleri aranan şahıslarda 2 adet kuru sıkı tabanca, bu tabancalara ait 14 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken yakalanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Serdivan Belediyesi ekipleri yaşlılar için seferber oldu - Haberler Bahçıvan çalıştığı sitenin yöneticisini silahla vurarak öldürdü - Haberler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren... - Haberler Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi - Haberler Korona virüs sonrası doğal sabuna ilgi arttı - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler
Loading