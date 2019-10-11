Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından şüpheli görülen şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Yunus timleri tarafından il merkezinde yapılan devriye görevi sırasında şüpheli görülen İ.E., isimli şahıs durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN