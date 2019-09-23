Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

23.09.2019 15:44Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızılcapınar Köyü yakınlarında yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen A.D., H.Ö., E.D. ve M.Ö., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 5 gram toz esrar, 12 gram eroin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak A.D., H.Ö., E.D. ve M.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:24 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah...
17:21 Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
17:20 Hastaneye 10 adım kala ecel yaya geçidinde yakaladı
17:18 Endonezya'da protestocular binaları ateşe verdi: 20 ölü
17:17 5 gündür aranan yaşlı kadın bulundu
17:17 Elazığ'da usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
17:16 Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği