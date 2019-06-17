17.06.2019 14:36
Haberler»Güncel » Haber

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği K.B., C.E. ve A.U., isimli 3 kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik sorgusu yaptı. Kişilerin yapılan üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
adıyaman, jandarma, uyuşturucu, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:35 Muş'ta yaz Kur'an kursları başladı
15:34 Yıldırım'dan, "Erdoğan'la yayından sonra konuştunuz mu?" sorusuna yanıt: Arayıp hayırlısı olsun dedi
15:34 İtfaiye yavru kediyi kurtarmaya çalıştı, anne kedi izledi
15:34 "Turizmde uzun ince bir yoldayız"
15:34 Başkan Gürkan'dan Hekimhan'a ziyaret
15:34 Vali Akbıyık "Damla Projesi" gönüllülerini kabul etti
15:34 Rize'de ev yangını: 1 ölü