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Şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.

02.08.2019 14:46 Şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu çıktı
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iç çamaşırında uyuşturucu madde çıktı.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Bitlis karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden 1 yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüpheli şahsın iç çamaşırında 57 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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