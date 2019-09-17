Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

17.09.2019 10:11Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi
Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken paniğin yaşandığı tesis havadan görüntülendi.

Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05.00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesine gönderilen bir çuvalın içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan şüpheli toz paniğinin yaşandığı posta dağıtım merkezi drone ile havada görüntülendi. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:15 Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
13:13 Salihli'de plakasız motosikletlilere uygulama
13:11 İş kadınının yüzüne yanıcı madde döküp tehdit ettiler
13:11 Jandarma Ani Ören Yeri'nde güven veriyor
13:09 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu
13:06 FETÖ'nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4...
13:06 Müebbet almamak için suçu eşine attı