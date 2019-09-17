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Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi

Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendiİSTANBUL - Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu.

17.09.2019 10:42
Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde çuvallardan birinden saçılan şüpheli toz paniğe sebep oldu. İki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken paniğin yaşandığı tesis havadan görüntülendi.
Tuzla'da Anadolu Yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personeller tarafından, iddiaya göre saat 05: 00 sıralarında Tekirdağ'dan Anadolu Adliyesi'ne gönderilen bir çuval içerisinde şüpheli toz madde bulundu. Dağıtım merkezindeki iki kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Öte yandan şüpheli toz paniğinin yaşandığı posta dağıtım merkezi drone ile havada görüntülendi.
Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi

Anadolu Yakası, Tuzla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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