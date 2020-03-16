Şüpheli veteriner tutuklandı
Müge Anlı'nın aradığı Özcan Eren kaybında sıcak gelişme yaşandı.
16.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:14
Müge Anlı'nın aradığı Özcan Eren kaybında sıcak gelişme yaşandı. Şüpheli veteriner M.T. tutuklandı.
Manisa 'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat günü kayboldu. Ailesi, kayıp oğullarını bulabilmek için Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Programda anlatılanlara göre Özcan Eren, kaybolduğu gün en son veteriner M.T. ile görüşmüş, o andan sonra bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı'ya yaptığı çelişkili açıklamalar yapan M.T., şüpheleri üzerine çekmişti.
Dün de Özcan Eren'in telefonun en son sinyal verdiği Sevişler Barajı'nda kesik bir insan kolu bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan veteriner M.T.'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL
Manisa 'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat günü kayboldu. Ailesi, kayıp oğullarını bulabilmek için Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Programda anlatılanlara göre Özcan Eren, kaybolduğu gün en son veteriner M.T. ile görüşmüş, o andan sonra bir daha haber alınamamıştı. Müge Anlı'ya yaptığı çelişkili açıklamalar yapan M.T., şüpheleri üzerine çekmişti.
Dün de Özcan Eren'in telefonun en son sinyal verdiği Sevişler Barajı'nda kesik bir insan kolu bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan veteriner M.T.'nin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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