27.06.2019 14:27
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Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Eskişehir'de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzemeyi çalan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti

Eskişehir 'de toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki bir iş yerinde toplam değeri yaklaşık 500 bin TL olan malzeme çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

MALZEMELER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, tespit edilen A.A., A.A., B.Ç., Ü.Ö. ve yaşı küçük olan M.A. isimli şüphelileri dün yakalandı, çalınan malzemelerden ele geçirilenler sahibine teslim edildi.

Öte yandan yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli Ü.Ö. ise suç eşyası satın almak suçu ile ilgili ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A., A.A., ve B.Ç. de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olanı adliyeye girerken "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı" diye isyan etti.

Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı
Kaynak: İHA
asayiş şube müdürlüğü , tl , alyans , isyan , 3. Sayfa

YORUMLAR(4)
BABA ÇAĞ:o kadar hırsız arkadaşın varmış, biri sana alyans taksaydı. belkide çoluk çocuk sahibi olur tüvbe eder bu işi yapmak zorunda kalmazdın.
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AHAHAHA:sende parmağına alyans takacak kişilerle takıl kelepçe değil aç gözlü olmasaydın bunlar gelmezdi başına beter olun
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ADALET:be kizim sen hic gördünmü kolaydan para kazanmayi bu ana kadar caldin tam 4 yil olmus bu meslekle ugrasali anlamadinmi mallari calinan vatandasa yazik degilmi onlar alinteri ile kazansin sen kolayca zengin ol olurmu sana demir alyans daha iyi yakismis kusura bakma
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ADAMIN BİRİ:beter olun geberin adi insanlar ağlayanın malı gülene fayda etmez sürünmenizi dilerim
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