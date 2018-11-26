Şüphelilerin Attığı Çoraplardan Uyuşturucu Hap Çıktı

Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde şüphelilerin kaçarken attığı çorapların içerisinde bin adet uyuşturucu hap çıktı.
Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli, aynı mahallenin ara sokaklarında kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların kaçarken attıkları çorapların içerisinde bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, Cumhuriyet Polis
Merkezine götürüldü.
Adana,Yüreğir
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:54