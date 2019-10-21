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Şüphelinin sırt çantasından uyuşturucu madde çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları kişinin sırt çantasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

21.10.2019 16:48Şüphelinin sırt çantasından uyuşturucu madde çıktı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları kişinin sırt çantasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde; otogarın giriş bölümünde görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri sırt çantalı bir kişiyi durdurdu. T.D. isimli şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada 5.35 gram esrar, 1.50 gram kokain, bir miktar kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen T.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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