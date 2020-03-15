Şüphelinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, arama yapılan şühelinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap çıktı.
15.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:38
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, arama yapılan şühelinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap çıktı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sırasında durumundan şüphelenip durdurulan M. A. İsimli şahsın GBT kaydı sorgulandığı esnada yapılan üst aramasında toplam 32 adet captagon hap ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sırasında durumundan şüphelenip durdurulan M. A. İsimli şahsın GBT kaydı sorgulandığı esnada yapılan üst aramasında toplam 32 adet captagon hap ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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