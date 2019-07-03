03.07.2019 12:52
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şüpheliyi kovalayan polisler akrobatlara taş çıkarttı

Şüpheliyi kovalayan polisler akrobatlara taş çıkarttı

Adıyaman'da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.

Adıyaman'da bir evin bahçesinde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri duvardan duvara atlayarak mahalledeki bahçeleri didik didik aradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Trafo Kavşağı yakınlarında bir evin bahçesinde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Şahsın en son görüldüğü bahçeye giren polis ekipleri ellerindeki fenerlerle şahsı aradı. Ekipler bütün bahçeleri tek tek kontrol ederek duvardan duvara atladı. Dakikalarca şahsı arayan polis ekipleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:55   Uyarılmasaydı parasından oluyordu
13:54   Zehir tacirleri adliyede
13:52   Depo baskınına giden polisler cephanelik buldu
13:49   Tokat'ta mısır tarlasında kenevir operasyonu
13:47   Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
13:47   Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
13:44   Oto ve market hırsızı polisten kaçamadı