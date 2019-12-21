Sur Belediyesine kayyum olarak atanan Abdullah Çiftçi kimdir?

Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin yerine kayyum olarak atandı. Buluttekin'in daha önce, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıkmıştı. Abdullah Çiftçi hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde...

ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

Çiftçi, 1978 yılında Batman'ın Sason ilçesinde dünyaya geldi. Abdullah Çiftçi, ilkokulu Sason'da ortaokulu Muş'ta okudu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılında Muş Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Mesleğine katıldı.

Sur Belediyesine atanan Çiftçi; 2004-2005 Konya/Taşkent Kaymakam Vekili, 2005 Isparta/Yenişarbademli Kaymakam Vekili, 2007-2008 Samsun/Yakakent Kaymakamı, 2008-2010 Hakkari/Çukurca Kaymakamı, 2010-2013 Erzincan Vali Yardımcılığı, 2013-2016 Şanlıurfa/Suruç Kaymakamı, 2016-2018 Yalova/Çınarcık Kaymakamı, 13 Mayıs 2018 tarihi itibariyle de Sur Kaymakamı görevlerinde bulundu.