Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sur'da ahır ve evleri su bastı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.

01.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:39
Sur'da ahır ve evleri su bastı
Diyarbakır 'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemek için bölgeye gitti. Çevrede incelemede bulunan Kaymakam Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Çiftçi, devlet olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Burada yaşananlar için çok üzgünüz. Devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Devlet dün de vatandaşının yanındaydı, bugün de, yarın da yanında olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Gereken ne ise devlet olarak yapacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Sur, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sur'da ahır ve evleri su bastı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:59: Koronavirüs karantinasındayken hastaneden kaçan şüpheli evinde yakalandı - Haber 21:59: KONYA Karatay Ziraat Odası Başkanı Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona vaka sayısı tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif her türlü tedbirlerimiz hazır - Haber 21:58: İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 21:56: Libya'daki UMH: "Sivillerin korunması için Hafter milislerinin silahlandırılması durdurulmalı" - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin