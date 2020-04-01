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Sur'da ahır ve evleri su bastı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.

01.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:40
Sur'da ahır ve evleri su bastı
Diyarbakır 'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemeye giden Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak gereken tüm desteğin verileceğini söyledi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde aşırı yağıştan dolayı bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sular altında kalan bazı ev ve ahırları incelemek için bölgeye gitti. Çevrede incelemede bulunan Kaymakam Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Çiftçi, devlet olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Burada yaşananlar için çok üzgünüz. Devlet olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Devlet dün de vatandaşının yanındaydı, bugün de, yarın da yanında olacak. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Gereken ne ise devlet olarak yapacağız" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Sur, Güncel
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