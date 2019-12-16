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Sur'da tescilli binada göçük

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tescilli bir binada göçük meydana geldi.

16.12.2019 01:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 01:49Sur'da tescilli binada göçük
'ın ilçesinde tescilli bir binada göçük meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar paniğe kapıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur İlçesi Ziyagökalp Mahallesi Tahtalı Kastal Sokakta bulunan 2 katlı tescilli bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre metruk olan tescilli bina kullanılmaz halde iken gece saat 00: 00 sularında büyük bir gürültüyle göçtü. Sokağa yıkılan bina büyük bir paniğe neden olurken çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı çevredeki vatandaşları rahatlattı. Öte yandan geç saate meydana gelen olayda sokakta kimsenin olamaması büyük bir faciayı önledi. Mahalle sakinleri metruk binaların her an üzerlerine yıkılacağını ve sokakta geçen vatandaşların korkuyla geçtiğini aktardı.

"Her zaman tehlike arz ediyor"

Sur İlçesi Ziyagökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, tescilli binaların çürüdüğünü ve tehlike arz ettiğini aktararak yetkililerden yardım beklediklerini aktardı. Sanay "Burada daha önce yapmış olduğumuz başvurularımızda vardır, tescilli evlerin tehlike arz eden yapılarımız vardır. Bir tanesi şuanda çöktü, altında kimsenin olup olmadığını bilmiyoruz, bu tür evlerimiz fazla yoğunluktadır. Yetkililerden buranın biran önce yapmasını, gerekiyor. Belediye ye gittiğimiz zaman kültüre bağlı olduğundan dolayı tescilli yapılardır ve tescilli yapıları için hiçbir şey yapamadıklarını koruma altına aldıklarını söylüyor. Saat gece 00: 00 civarında meydana geldi, mahalleliler haber verince hemen itfaiye, emniyet ve AFAD'da bilgi verdik. Şuanda koruma altına aldık ama bununla ilgili kalıcı bir çözüm olması gerekir, sabahları çocuklar okula giderken karanlık, her zaman tehlike arz ediyor. Daha önce uyuşturucu bağımları oraları kullanıyordu, emniyette gelip sürekli kontrol ediyor, böyle metruk evlerimiz vardır bunlara çözüm yapılmasını istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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