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Sur'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.

30.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:12
Sur'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Diyarbakır 'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta amirliği ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Sur Belediyesi zabıta amirliği ekipleri denetimlerine ara vermeden devam ediyor, fırın ve pastaneleri gezen zabıta ekipleri çalışanları hijyen konusunda uyarırken, tedbirlere uymayan iş yerlerine de cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunmasına rağmen dışarıda olan vatandaşları sokağa çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatılarak evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Zabıta ekipleri banka şubeleri önünde kalabalık bir şekilde bekleyen vatandaşları uyararak sosyal mesafe kuralına uymasını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Zabıta, Sur, Güncel
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