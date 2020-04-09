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Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi
Diyarbakır 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Sur ilçesine araç girişine kısıtlama getirildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19'un yayılmasını önlemek, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı.
Bu tedbirler kapsamında ticaretin merkezi olarak kabul edilen Sur'da oluşturulan 4 kontrol noktasından ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların 08.00 - 18.00 saatlerinde ilçeye girişi yasaklandı.
Oluşturulan yaya geçiş noktalarında Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince kontrol sağlanıyor.
Bu kapsamda ekipler vatandaşların ateşi ölçülüyor, ücretsiz maske dağıtıyor, koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılıyor.
Kontrol noktalarındaki çalışmalarla ilgili incelemede bulunan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, vatandaşlara maske dağıttı.
Vatandaşlardan Seyfettin Ayçiçek, bazı ihtiyaçlar için ilçeye geldiğini belirterek uygulama noktasında kendisine maske verildiğini, ateşinin ölçüldüğünü söyledi.
Ayçiçek, "Uygulamadan memnunum. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyorum. Çok huzursuzuz. Herkes maske taksın, bir an önce bu hastalıktan kurtulalım, rahatlayalım." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Bağlar ilçesinde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddesi arasında kalan yerlerde, Ergani ilçesinde Ziya Gökalp Caddesi'nde, Silvan ilçesinde Gazi Caddesi'nde, Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Caddesi ve Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde, Bismil'de İstasyon Caddesi'nde ve Yenişehir'de Ekinciler Caddesi ve Gevran Caddesi'nde yaya kontrol noktaları kuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel
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