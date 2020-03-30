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Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi

Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından PTT önündeki kalabalığı önlemek için polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri alındı.

30.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:27
Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından PTT önündeki kalabalığı önlemek için polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri alındı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs salgını kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında PTT önlerindeki kalabalığı önlemek için harekete geçen Sur Kaymakamlığı, polis bariyerleri ile sosyal mesafe tedbiri aldı.
Para çekmek için PTT önünde sırada bulunan vatandaşlardan Hüseyin Yiğit, kararın halkın sağlığı için alındığını ve uygulamayı beğendiklerini söyledi. Yiğit, "Kurallara herkes uysun, uygulama mesafeyi koruyor. Böylece daha dikkatli olunuyor. Uygulamayı gerçekleştirenlere teşekkür ederiz" dedi. Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sur Kaymakamlığı, Polis, Sur, PTT, Genel

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Sur kaymakamlığı, PTT önündeki kalabalık arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirdi
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