Sur Olaylarında Zarar Gören Kurşunlu Camii İbadete Açılıyor

Diyarbakır
'da Sur
olayları sırasında terör örgütü PKK
mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen Kurşunlu
Camii, 4 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılıyor.
4 yıl önce Sur olayları sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yakılıp yıkılan tarihi Kurşunlu Camii, yapılan restorasyon çalışmasının tamamlanması ile yeniden ibadete açılıyor. 1516 yılında inşa edilen cami, yarın Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın da katılacağı Regaip Kandili
programı ile ibadete açılacak. - DİYARBAKIR
PKK, Kurşunlu, Sur, Güncel
Kaynak: İHA