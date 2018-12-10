Sur Tarihiyle Yeniden Sahneye Çıkarılıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12

ÖZGÜR AYAYDIN - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda yıkıma uğrayan merkez Sur ilçesinin 6 mahallesi tarihi yapısıyla yeniden inşa ediliyor.Terör örgütünün 3 yıl önce çukur kazıp, patlayıcı tuzaklayarak gerçekleştirdiği saldırılarda 3 bin 695 bina ile 17 anıtsal tescili ve 638 korunmaya değer yapının hasar görmesi sonucu adeta "virane" hale gelen Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin teröristlerden temizlenmesinden sonra başlatılan çalışmalarda, 187 hektarlık alanın ilk olarak 63 hektarlık kısmı "terörden zarar gören alan" olarak tespit edildi.Bu alandaki altyapıda zarar gören 12 kilometrelik kanalizasyon, 11 kilometrelik içme suyu ile 9 kilometrelik yağmur suyu şebeke hattı yenilendi, Sur çevresinde bin 856 metre yol yapıldı. Terörden zarar gören Hz. Süleyman ve Şeyh Mutahhar camileri ile Dört Ayaklı Minare'nin de aralarında bulunduğu 8 eser restore edildi, Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi ile Ermeni Katolik Kilisesi'nin de dahil olduğu 9 tescilli anıt eserin restorasyonu ise sürüyor.570'i ihale edildiBu kapsamda Suriçi'nde bin 500 geleneksel Diyarbakır evi inşa edilerek kadim şehir geleneğiyle buluşturuluyor. Yapılacak iki katlı bin 500 konuttan örnek olarak Hasırlı Mahallesinde 44 ev inşa edildi, 570'inin ihalesi yapıldı, diğerlerinin ihalesi ise bu ay içerisinde tamamlanacak.Sur'da yöresel mimarinin korunması için uygulanan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında iş yerleri tarihi dokuya uygun şekilde modernize ediliyor. Gazi, İzzet Paşa ve Melik Ahmet caddelerinde 300'ü aşkın iş yerinin cephesi yenilenerek esnafın yüzü güldürüldü.Sur Kaymakam Abdullah Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sayesinde söz konusu mahallelerin teröristlerden arındırıldığını anımsattı.Ardından mahallelerde zarar gören altyapı, bina ile tarihi ve kültürel yapıların onarımına başlandığını dile getiren Çiftçi, bu kapsamda kanalizasyon ile içme ve yağmur suyu şebekelerinin yenilendiğini, yol yapıldığını kaydetti.Çiftçi, Gazi, İzzet Paşa ve Melik Ahmet caddelerinin sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmaları sayesinde çok güzel hale dönüştüğünü, esnaf ve vatandaşın da bundan büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.Surlardan yüksek olmayacakMahalledeki binaların inşa ve ihale sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:"İki katlı bin 500 konut yapılacak. Bu yapıların yüksekliği tarihi surların yüksekliğini geçmeyecek. Hasırlı Mahallesinde 44 konut tamamlandı, 570 konutun ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar tamamının ihalesi bitecek. 2019 sonunda Sur ilçesi çok farklı bir hale gelecek. Çalışmalar tamamlandığında Sur bütün değerleriyle koruma imar planına sadık kalınarak, yeniden ayağa kaldırılmış, inşa ve ihya edilmiş olacak. Teröristlerin yıktığı yerler, Sur'un tarihine uygun şekilde çok daha sağlıklı, yaşanabilir mekanlara kavuşacak."Kaymakam Çiftçi, Yenikapı Caddesi'nin Sur ilçesinin prestij caddesi olacağını belirterek, burada yer alacak 87 iş yerinin yapımının sürdüğünü söyledi.2019 yılında Yenikapı Caddesi'nin tamamlanacağını aktaran Çiftçi, "Caddenin tamamlanmasıyla Sur'un turizm ve ticaretinde büyük hareket olacak." dedi."Kilise ve cami ayrım gözetmeden ihya ediliyor"Sur ilçesinin tarih boyunca barış ve kardeşliğe, dinler arası hoşgörüye ev sahipliğini yaptığını hatırlatan Çiftçi, "Burada kiliseyle camiyi komşu görebilirsiniz. Bunların hepsi bizim değerimizdir, hepsinin ihyası noktasında çalışmalar sürüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü 18 eseri restore ediyor. Bunlar kilise ve cami ayrımı gözetmeden ihya ediliyor." ifadelerini kullandı.Daha önce Mardinkapı ile Saraykapı arasındaki tarihi surların çok katlı binalar dolayısıyla görünmediğini vurgulayan Çiftçi, "Mardinkapı ile Saraykapı arasındaki surlara ulaşılamıyordu. Çevreyolu yapılarak görünür kılındı. Hevsel Bahçeleri'nin en iyi izlendiği Keçi Burcu kısa zamanda açılacak." diye konuştu.Kaymakam Çiftçi, terörden zarar gören Alpaslan İmam Hatip Lisesi ile Alpaslan Orta Okulu'nun onarımının tamamlandığını da sözlerine ekledi.