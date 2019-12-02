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Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası

Sur Yapı Marka AVM, 1 Aralık'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.

02.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:42Sur Yapı Marka AVM'den Hediye Dükkanı kış kampanyası
Yapı Marka AVM, 1 'ta başlattığı Hediye Dükkanı kış kampanyasıyla kazandırmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat'a kadar devam edecek kampanyayla Sur Yapı Marka AVM'den alışveriş yapanlar, Marka Kart'larında topladıkları MarkaPuan'ları, AVM'nin birinci katında yer alan Hediye Dükkanı'nda diledikleri gibi kullanacak.
Hediye Dükkanı'nda beyaz eşyadan teknoloji ürünlerine, küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine ve dekorasyon malzemelerine kadar geniş yelpazede hediye seçenekleri sunuluyor.

Aralık, Sur, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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