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Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketi çok isabetli buluyoruz"

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz.

18.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:02
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas:

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır" dedi.


Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yaptığı açıklamada, "Öncelikle içinden geçmekte olduğumuz korona salgını sürecinden millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde mümkün olan en az hasarla çıkacağımıza inancımı belirtmek istiyorum. Milletimiz tarih boyunca bir olarak pek çok sorunun üstesinden nasıl gelmişse bu süreci de Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir yandan sağlıkla ilgili tedbirler alınırken tabii ki ekonomimizin de bundan en az etkilenmesi için önlemler bekleniyordu. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.


Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak binlerce kişiye doğrudan binlercesine de dolaylı olarak istihdam sağladıklarını belirten, Elmas, "Devreden KDV yükü sektörümüz üzerinde çok ağır bir yüktür. Bu bedellerin şirketlere bu dönemde ödenmesi sermaye enjeksiyonu sağlayacaktır. Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik türbülanstan en çok etkilenen ve altı çeyrektir küçülen tek sektör olarak yeni yeni toparlamaya başlamışken içinden geçtiğimiz bu süreç sektörümüzde şimdiden derin izler bırakmaya başlamıştır. Geçmişte olduğu gibi sektörümüz bu tarz türbülanslarda iki katı olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple işsizlik emici rol üstlenen sektörümüzün bu destek paketine dahil edilmesi ekonomik ve sosyal açıdan son derece önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Değerli Taş, Sur, Güncel

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