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Sura İskenderli üç ayda 70 konser verdi!

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı "Bir Daha Yak" adlı şarkısı radyo ve müzik kanallarında zirveye çıkarak dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Sura İskenderli yoğun konser takvimi nedeniyle şehir şehir geziyor

28.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:41 Sura İskenderli üç ayda 70 konser verdi!

Gittiği şehirlerde büyük kalabalıklar eşliğinde sevenleriyle buluşarak şarkılarını kısa sürede tek bir ağızdan söyleten güzel sanatçı iddialı canlı performansı ve güçlü sahne repertuvarı ile de sahnelerin aranan ismi olmaya başladı.

& ;3 ayda 70'e yakın konser veren Sura konser maratonunun yanı sıra aynı zamanda yeni şarkı hazırlıklarına da başladı.

Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı ve sabırsızlığı içinde olan "Sura İskenderli" sektörde kalıcı olduğunu ve sürekli üretmeye devam edeceğini de kanıtladı.

& ;'Müzik benim sesim, duygularımı yansıtabilme şeklim, gün geçtikçe artan kalabalıklara beni kalplerine aldıkları için binlerce kez teşekkür ederim' diyerek duygularını dile getiren Sura İskenderli 2020 yılında iddialı projeleri ve konserleriyle adından söz ettirmeye devam edecek.


İskenderli, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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