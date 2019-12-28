Sura İskenderli üç ayda 70 konser verdi!

Gittiği şehirlerde büyük kalabalıklar eşliğinde sevenleriyle buluşarak şarkılarını kısa sürede tek bir ağızdan söyleten güzel sanatçı iddialı canlı performansı ve güçlü sahne repertuvarı ile de sahnelerin aranan ismi olmaya başladı.

& ;3 ayda 70'e yakın konser veren Sura İskenderli konser maratonunun yanı sıra aynı zamanda yeni şarkı hazırlıklarına da başladı.

Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı ve sabırsızlığı içinde olan "Sura İskenderli" sektörde kalıcı olduğunu ve sürekli üretmeye devam edeceğini de kanıtladı.

& ;'Müzik benim sesim, duygularımı yansıtabilme şeklim, gün geçtikçe artan kalabalıklara beni kalplerine aldıkları için binlerce kez teşekkür ederim' diyerek duygularını dile getiren Sura İskenderli 2020 yılında iddialı projeleri ve konserleriyle adından söz ettirmeye devam edecek.