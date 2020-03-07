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Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahne alan Sura İskenderli şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.

07.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:24Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu
'ın ilçesinde sahne alan Sura şarkılarıyla Kuşadalıları coşturdu.

Dün akşam Cariye'de sahne alan Sura şarkılarıyla ve sahne performansıyla göz kamaştırdı.

Sura, konser öncesi sevenlerine "Kuşadası'nda olmayı çok özlemişim, hepiniz hoş geldiniz. Şarkılarla eğleneceğiz bu gece" diye seslendi. Harem Cariye'yi tıklım tıklım dolduran sevenlerine derlediği repertuvarlarla Kuşadalılara muhteşem bir gece yaşattı. Şarkılarla eğlenen Kuşadalılar zaman zaman Sura'ya eşlik etti. - AYDIN

İskenderli, Kuşadası, Harem, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

7.03.2020 16:24:54