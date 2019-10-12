Haberler » Güncel » Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı

Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı

Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü bir kargo şirketi çalışanlarının müşterilerin kargolarını araca fırlatarak yüklediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üst üste gelen tepki tweetleri sonrası olay Twitter'da trend oldu.

12.10.2019 15:17

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti. Görüntülerde çalışanların müşterilerin kargolarını, araca rastgele atarak yüklediği görülüyor. Kargo çalışanları, bir kişi tarafından görüntüye alındığını fark edince atarak yüklediği kargoları, daha düzgün şekilde araca yüklemeye başlıyor.

TWİTTER'DA TREND OLDU

Kargo firmasının hangi şubesinde çekildiği belli olmayan skandal görüntüler, Twitter'da paylaşıldıktan sonra tepki tweetleri üst üst geldi. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası kargo şirketi Twitter'da trend oldu.

"GEREKENİ YAPIN"

Birçok kullanıcı verdikleri kargolara önem verilmediğini belirterek, şirketin skandal görüntülerle ilgili gerekeni yapmasını istedi.

Skandal görüntülerle ilgili Twitter'daki tepkilerden bazıları şöyle;

Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı

Sürat Kargo, Twitter, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Demirkazık'ta şehit olan askerin kask kamerası bulundu
15:47 Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:41 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Erciyes Üniversitesi öğrencilerine 'Organ Bağışı' Eğitimi
15:42 Gebze'nin kurtuluşu kutlandı
15:47 Dha yurt bülteni - 12
15:46 Öğrencilere "Organ bağışı" eğitimi
15:45 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı
12.10.2019 15:50:13