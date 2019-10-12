Kargo şirketine ait skandal görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biriyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti. Görüntülerde çalışanların müşterilerin kargolarını, araca rastgele atarak yüklediği görülüyor. Kargo çalışanları, bir kişi tarafından görüntüye alındığını fark edince atarak yüklediği kargoları, daha düzgün şekilde araca yüklemeye başlıyor.

TWİTTER'DA TREND OLDU

Kargo firmasının hangi şubesinde çekildiği belli olmayan skandal görüntüler, Twitter'da paylaşıldıktan sonra tepki tweetleri üst üst geldi. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası kargo şirketi Twitter'da trend oldu.

"GEREKENİ YAPIN"

Birçok kullanıcı verdikleri kargolara önem verilmediğini belirterek, şirketin skandal görüntülerle ilgili gerekeni yapmasını istedi.

Skandal görüntülerle ilgili Twitter'daki tepkilerden bazıları şöyle;