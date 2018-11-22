Sürat Patenciler Polonya'ya Uçtu

22 Kasım 2018 Perşembe 17:07



22 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Türkiye Sürat Pateni Milli takımı, sezonun ilk yarışı için Polonya'ya gitti.Polonyalı başantrenör Anna Lukanova'nın da yer aldığı Milli takım kafilesi, Challenge Series-1 yarışması için dün akşam Erzurum'dan ayrıldı. Beraberinde 5 milli sürat pateni sporcusu ile Polonya'ya hareket eden kafile Sanok şehrine gidecek ve burada 23 Kasım'da başlayacak olan yarışları beklemeye koyulacak.Türk Milli takımını Sanok'da Fırat Yardımcı, Ömer Faruk Saylar, Tunay Şimşek, Furkan Akar, Muhammed Emir Han ve Metehan Atan'dan oluşan sporcularımız temsil edecek. Başkanlığını Süleyman Erim Erhan'ın yaptığı kafilede yardımcı antrenör Mükerrem Deniz de yer alıyor. 500 ve 1500 metrelerde Avrupa'nın değişik ülkelerinden sporcular ile yarışacak olan milli sürat patencilerimiz, finalde de bayrak yarışına katılacaklar.Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, sezonun bu ilk yarışından umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle Polonyalı antrenör ile anlaştıktan sonra sporcularımızın dereceleri yükseldi. Artık gümüş de bizi kesmiyor, bütün mesafelerde altın bekliyoruz. Polonya'dan altın madalyalar ile dönülürse kimse şaşırmasın." dedi. - ERZURUM