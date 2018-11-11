Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 Yarışları Sona Erdi

Türkiye
Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli
'de düzenlenen Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona katılan Ankara
, Erzurum
ve Kocaeli'deki 10 kulüpten 62 sporcu, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.
Yarışmalarda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir
ve yönetim kurulu üyeleri ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.
Federasyon başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaların çekişmeli geçtiğini belirterek, sporcuların güzel performans gösterdiklerini söyledi.
Federasyon olarak olimpiyatlara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Short Track'a verdiğimiz önemi diğer branşlara da veriyoruz. Short Track'la ilgili, öncelikle Avrupa
puanı almayı hedefliyoruz. Olimpiyatlara yaklaşık 3,5 yıl var. Bunlar için de plan ve programlarımız yaptık. Bu konuyla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. En önemli hedefimiz olimpiyatlar. Biz inandık, hem Bakanlığımızdan hem de sponsorlarımızdan destek de alıyoruz. Federasyon olarak ülkemizi olimpiyatlarda mutlaka temsil edeceğiz."
Özdemir, 27 Kasım-1 Aralık
tarihlerinde 21 ülkeden 136 sporcunun katılacağı Bosphorus İstanbul
Cup'ın düzenleneceğini, bunun kendileri için önemli bir yarışma olduğunu dile getirdi.
Dereceye giren sporcuların sıralaması şu şekilde:
Senior erkekler: 1. Fırat Yardımcı, 2. Muhammet Karadeniz
, 3. Fatih
Aydem
Karma erkekler: 1.Tunay Şimşek, 2. Fırat Yardımcı, 3. Metehan Atan
Karma kadınlar: 1. Sema Çirti, 2. Elif Evgi, 3. Necla Ece Selen
2000 metre erkekler bayrak: 1. Palkar Spor Kulübü, 2. Kocaeli Gençlik Hizmetleri SK, 3. Erzurum Gençlik SK
Junior A erkekler: 1. Tunay Şimşek, 2. Fatih Özden
, 3. Murat Demir
Junior B erkekler: 1. Metehan Atan, 2. Furkan Akar, 3. Muhammet Emir Han
Junior C erkekler: 1. Tuncay Tahtacı, 2. Utku Alptuğ Soydan, 3. Muhammet Melik Cebenay
Junior D erkekler: 1. Ali Can
Kezer, 2. Muhammet Mert
Yıldız, 3. Metin Kaya
Junior A kadınlar: 1. Sema Çirti, 2. Necla Ece Selen
Junior B kadınlar: 1. Elif Evgi, 2. Asrın Su Demir
, 3. Nazlıcan Deniz Uzuner
Junior C kadınlar: 1. Melike Selen, 2. Dilruba Şimşek, 3. Aleyna Karabacak
Junior D kadınlar: 1. Aybüke Han, 2. Damla Akan, 3. Zehra Menzek
Ankara,Türkiye,Kocaeli
11 Kasım 2018 Pazar 18:41