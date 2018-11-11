11 Kasım 2018, 18:41
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Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 Yarışları Sona Erdi

Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 Yarışları Sona Erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-2 yarışları sona erdi.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona katılan Ankara, Erzurum ve Kocaeli'deki 10 kulüpten 62 sporcu, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.

Federasyon başkanı Gökhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaların çekişmeli geçtiğini belirterek, sporcuların güzel performans gösterdiklerini söyledi.

Federasyon olarak olimpiyatlara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Short Track'a verdiğimiz önemi diğer branşlara da veriyoruz. Short Track'la ilgili, öncelikle Avrupa puanı almayı hedefliyoruz. Olimpiyatlara yaklaşık 3,5 yıl var. Bunlar için de plan ve programlarımız yaptık. Bu konuyla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. En önemli hedefimiz olimpiyatlar. Biz inandık, hem Bakanlığımızdan hem de sponsorlarımızdan destek de alıyoruz. Federasyon olarak ülkemizi olimpiyatlarda mutlaka temsil edeceğiz."

Özdemir, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 21 ülkeden 136 sporcunun katılacağı Bosphorus İstanbul Cup'ın düzenleneceğini, bunun kendileri için önemli bir yarışma olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren sporcuların sıralaması şu şekilde:

Senior erkekler: 1. Fırat Yardımcı, 2. Muhammet Karadeniz, 3. Fatih Aydem

Karma erkekler: 1.Tunay Şimşek, 2. Fırat Yardımcı, 3. Metehan Atan

Karma kadınlar: 1. Sema Çirti, 2. Elif Evgi, 3. Necla Ece Selen

2000 metre erkekler bayrak: 1. Palkar Spor Kulübü, 2. Kocaeli Gençlik Hizmetleri SK, 3. Erzurum Gençlik SK

Junior A erkekler: 1. Tunay Şimşek, 2. Fatih Özden, 3. Murat Demir

Junior B erkekler: 1. Metehan Atan, 2. Furkan Akar, 3. Muhammet Emir Han

Junior C erkekler: 1. Tuncay Tahtacı, 2. Utku Alptuğ Soydan, 3. Muhammet Melik Cebenay

Junior D erkekler: 1. Ali Can Kezer, 2. Muhammet Mert Yıldız, 3. Metin Kaya

Junior A kadınlar: 1. Sema Çirti, 2. Necla Ece Selen

Junior B kadınlar: 1. Elif Evgi, 2. Asrın Su Demir, 3. Nazlıcan Deniz Uzuner

Junior C kadınlar: 1. Melike Selen, 2. Dilruba Şimşek, 3. Aleyna Karabacak

Junior D kadınlar: 1. Aybüke Han, 2. Damla Akan, 3. Zehra Menzek Ankara,Türkiye,Kocaeli
11 Kasım 2018 Pazar 18:41



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