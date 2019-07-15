15.07.2019 11:48
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Sürat Pateni Milli takımı 15 Temmuz'u unutmadı

Sürat Pateni Milli takımı 15 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, short trackcılar tarafından da coşku ile kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, short trackcılar tarafından da coşku ile kutlandı.

Anna Lukamnova'nın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye Sürat Pateni A Milli takımı da 15 Temmuz'u unutmadı. Erzurum'da kamp yapan ve harıl harıl olimpiyatlara hazırlanan Sürat Pateni Milli takım sporcuları, bu sabah 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına kısa bir gösteri yaptı.

Sporcular daha sonra buz üzerinde "Bu dava büyük. 15 temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun " yazılı pankartı açtı, saygı duruşunda bulundular. Sporcular, demokrasinin zaferi olarak kabul ettikleri 15 Temmuz'u unutmadıklarına ve de unutturmayacaklarına söz verdiler.

Short Trackcıların gösterisine Yönetim Kurulu üyeleri Naci Korucu, Arif Karadağ ile İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve antrenörler katıldılar. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Türkiye, Erzurum, Güncel

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