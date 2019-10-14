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Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek

Erzurumlu short trackçılar Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Barış Pınarı Harekatına özel gösteri ile destek verdiler.

14.10.2019 10:43Sürat pateni sporcularından Mehmetçiğe destek
Erzurumlu short trackçılar Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen Barış Pınarı Harekatına özel gösteri ile destek verdiler.

Barış Pınarı harekatına destek için bir araya gelen Nene Hatun, Ejder ve Sevgispor Short Tarack (Sürat Pateni) sporcuları ve aileleri Buz Salonu'nda ellerinde Türk bayrakları ile özel bir gösteri yaptılar.

Ellerindeki afişlerle harekata destek veren sporcular ve aileleri Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Antrenörleri Betül Yerdeler ve Talha Korkmaz eşliğinde kayan sporcular renkli görüntüler oluşturdular.

Ejderspor Başkanı Özcan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı harekatına destek için böyle bir gösteri planladıklarını belirterek, sporcu velilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Işık, ayrıca sporcuların Mehmetçiğe destek için yazdıkları mektupları PTT ile göndereceklerini söyledi. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Nene Hatun, Güncel

Kaynak: İHA

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