Sürat pateninde hedef olimpiyatlar

TAHİR TURAN EROĞLU - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, kısa kulvar sürat pateni (Short track) branşında, Çin'in başkenti Pekin 'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer almayı amaçlıyor.Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir , AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürat pateni milli takımının antrenör Anna Lukanova nezaretinde 5 kategoride 19 sporcuyla Kocaeli 'de çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatarak, sezon hazırlıklarına Erzurum ve yurt dışı kampında devam edeceklerini dile getirdi."Kamp döneminin ardından sezon başlayacak. Bu yıl ilk defa Ankara 'da uluslararası bir yarışma düzenleyeceğiz." diyen Özdemir, Ankara'nın ardından yeni yapılan buz pistlerinin altyapılarının tamamlanmasıyla yurdun çeşitli yerlerinde sürat pateni faaliyeti yürüteceklerini bildirdi.Sporcu gelişimine grafikle takipYönetimi devralalı bir yıl geçtiğini hatırlatan Özdemir, bilimsel verilere çok önem verdiklerini aktardı.Bu işe zaman ayırdıklarını, kurullar ve bu işle uğraşan kişilerin görüşlerini defalarca alarak karar verdiklerini belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Adımlarımızı iyi planlama yaparak atıyoruz. Anna hocayla anlaşırken de çok sayıda antrenörle görüştük, zaman harcadık ama en doğrusunu seçtik. Çocukların gelişimlerini grafikler üzerinde izliyoruz, her çocuğun saniyesini izliyoruz ve grafik şu anda hep yukarı doğru gidiyor. Farklılık olduğu zaman nedenlerini sorguluyoruz. Bu sene Avrupa 'da final kayacağız, planımız o. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek, bundan hiçbir tereddüdümüz yok. İyi niyetimizi gören bakanlığımız, başarımızı gören kurumlarımız bizlere destek oluyor."Yetişken: "Mix kategorisi çalışmaları"Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Ata Yetişken de geçen yıl göreve gelmelerinin ardından Türk Milli Takımı'nı olimpiyat hedefine taşıyabilecek yeni antrenör arayışına girdiklerini anımsatarak, Polonyalı antrenör Anna Lukanova ile anlaştıklarını ve yaklaşık 4 aylık sürede sporculardan Türkiye rekorları gelmeye başladığını ifade etti.Kısa sayılabilecek sürede gelen rekorların hocanın başarısının göstergesi olduğuna işaret eden Yetişken, sezon süresince 9 Türkiye rekoru kırıldığını, sporcuların yurt dışından derecelerle dönmeye başladığını vurguladı."İkinci sezonumuz. Artık hedefimiz dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde etmek." diyen Yetişken, buz dışı kondisyon antrenmanı yaptıkları Kocaeli kampının ardından Erzurum'da yükseklik antrenmanları olacağını, sonrasında da yurt dışı kampı planladıklarını kaydetti.Yetişken, olimpiyatlar için bu senenin çok önemli olduğunu belirterek, altyapıdan gelen sporcularla eski sporculardan bir karma yaptıklarını, kendi içlerinde rekabete başladıklarını, takıma altyapıdan yeni sporcular katacaklarından emin olduklarını söyledi.Kadınlar kategorisinde altyapıdan dahil ettikleri sporcuların gelecek için büyük önem taşıdığına işaret eden Yetişken, "en büyük eksiğimiz" diye nitelendirdiği alanda kadın sporcuların takıma güç katacağına inandığını vurguladı.Yetişken, "Short trackta bu sene 2 erkek, 2 kadın mix yarışmalar başlayacak. Hocamız bu takımımızı oluşturmak için çalışmalara başladı. Bu sezon çalışmalarını yapacağız, gelecek sezona mixlerde Türk takımı da olacak." ifadelerini kullandı.Lukanova: "Hedefimizi olimpiyatlar"Polonyalı antrenör Anna Lukanova da her kampta daha iyi dereceler aldıklarına işaret ederek, "Yapacak çok şeyimiz var. Hedeflerimiz yüksek, hedefimizi olimpiyatlar olarak belirledik. Short track zor bir branş, her şey olabilir. Hedefe ne kadar yakın olduğumuzu söylemek zor. Rekabete dayalı bir spor ama inanıyorum ki çalışırsak ve şans bizden yana olursa başarırız." şeklinde konuştu.