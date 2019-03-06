Sürat Teknesinde 20 Kaçak Yakalandı

Kaynak: DHA

MARMARİS açıklarındaki sürat teknesinde fark edilince karaya yönelip iskeleye çıkan 20 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında, Marmaris Limanı'ndan çıkış yapan bir grup kaçak göçmenin 'Merkaat' isimli sürat teknesiyle yurt dışına gitmeye çalıştığını fark etti. Ekipler kaçakları yakalamak için harekete geçerken, sürat teknesi kıyıya yöneldi. Kırsal Taşlıca Mahallesi'ndeki Arap Adası mevkisinde iskeleye yanaşan sürat teknesindeki 12'si Filistin, 5'i Mısır ve 3'ü Suriye olmak üzere 20 kaçak göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Sürat teknesinde bulunan ve göçmenlerin ifadesine göre 1 kişi olduğu belirtilen organizatörün kaçtığını öğrenen ekipler, onun da yakalanması için jandarmaya bilgi verdi.Aralarında 5 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu kaçaklar işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.- Muğla