13.07.2019 12:33
Haberler» Dünya» Haber

Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada

Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi, aile komada

– Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Hırvatistan'da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan öndeki araçtaki 3 kişilik ailenin komada olduğu duyuruldu.

Kaza, başkent Zagreb ve Varazdin şehri arasındaki otoyolda meydana geldi. Otoyol ödeme gişesinde bekleyen otomobile arkadan gelen aşırı süratli başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu gişeye kadar uçan araç hurdaya döndü. Arkadan çarpılan otomobilin içinde bulunan anne, baba ve çocuk itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 45 dakikada çıkarılabildi. Aile fertlerinin komada oldukları bildirildi.


- Hırvatistan
Kaynak: DHA
Hırvatistan, TEM Otoyolu, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:22   Wimbledon Tenis Turnuvası: Serena Williams'ı finalde 2-0 yenen Rumen Simona Halep şampiyon oldu
18:22   Çinli mühendisin oğlundan ilk transistörlü radyonun hikayesi
17:52   Nepal'de sel ve toprak kaymaları sonucu 30 kişi öldü
17:48   Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde şampiyon Simona Halep oldu
17:41   Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım' önerisi (2)
17:35   İngiliz polisinin darpla gözaltı anları büyük tepki çekti -2
17:22   Macron, Fransa'nın nükleer enerji ile çalışan yeni denizaltısını resmen tanıttı