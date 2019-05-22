Surdan Atlamak İsteyen Genç Kızı Polisin Kurtarma Anı Kamerada

Diyarbakır
Surlarından atlamak isteyen genç kızı polis kurtardı. Merkez
Sur ilçesindeki Diyarbakır Surlarından atlamak isteyen genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, genç kızı ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada arkada bekleyen bir polis hızla hareket edip genç kızı çekerek kurtardı.
Polisin çeviklik gösterip genç kızı kurtarması Emniyetin kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sivil polis memuru kıza arkadan yaklaşarak hızla çekip kurtarıyor.
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Kaynak: AA