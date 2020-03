Rönesans Holding'in gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak hedefiyle bu yıl altıncısını düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması için başvuru süreci başladı.



Başarmak için dönüşümün ve yeniliğin gücüne inanan Rönesans Holding, 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasıyla bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle buluşuyor. 'Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları' konseptiyle hazırlanacak projelerin başvuruları Şubat ayında başladı. Yarışmanın son proje teslim tarihi ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yarışmada dereceye girecek gençler çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding bünyesinde staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına da sahip olacak.



Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Rönesans olarak geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda 'sürdürülebilir gelişme' yolundan bir an bile ayrılmayacağımız bir dönemden geçiyoruz. Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamanın yolu ise yarının mimar, mühendis ve şehir planlamacılarına sürdürülebilirlik kültürünün aşılanmasından geçiyor. Biz 2015 yılında bu vizyonla yola çıkarak 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasını hayata geçirdik. Yarınları kazanmak için gençlere dokunmayı amaçlayan bir şirket olarak, sektörde sahip olduğumuz tecrübenin de katkısıyla, bu yarışmanın ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrenmenin sürekliliğinin, takım çalışmasının ve birbirine destek olmanın gücünün farkındayız. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla projemizin ilk beş yılında 100 binden fazla gence dokunmayı başardık. Daha sürdürülebilir bir gelecek için bu yıl da binlerce gencimize ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.



Gençler "Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları" oluşturuyor



Paylaşılan bilgilere göre, global başarı hikayesinden kazandığı deneyimi sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere aktaran Rönesans Holding'in her yıl düzenlediği yarışma, 'Gelecek Burada Başlıyor' sloganıyla yola çıkıyor. Yeşil Bina ve Sürdürülebilirlik teması ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında oluşturulan yarışmaya bu yıl 'Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları' konsepti ile mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler katılabiliyor. Yaşam alanlarının verimlilik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik açısından sorgulandığı, kendi kendine yetebilen, kompakt, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bakış açısıyla hazırlanan projelerin öne çıkacağı vurgulanıyor.



Sürdürülebilir bir gelecek için 100 binden fazla gence ulaşıldı



Geçen yıl yarışmaya 645 projeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 38 üniversiteden toplam bin 900 öğrenci katıldı. Bu sene yarışmada dereceye girecek gençler, Rönesans Holding bünyesinde staj imkanına sahip olacak, ayrıca birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye ise 14 bin TL para ödülü verilecek.



Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan Rönesans Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ederek düzenlediği seminerlerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Her yıl ortalama 25 farklı üniversite ziyareti yaparak; sürdürülebilirlik, bilgi modelleme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, inşaat ve mimarlıkta yeni teknik ve uygulamalar konusunda bilgi paylaşımı yapılan proje çerçevesinde öğrencilere kariyer ile ilgili yönlendirmelerde de bulunuluyor. Son beş yılda Erzurum'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan Edirne'ye birçok kentte 100 binden fazla üniversiteli gence ulaşan Rönesans, bu sene de üniversitelere yapılacak ziyaretler ve düzenlenecek seminerler ile öğrencilerle buluşmaya devam edecek.



Projeler alanında uzman bir jüri tarafından değerlendiriliyor



Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan tüm öğrenciler katılabiliyor. Yarışmanın değerlendirme komitesinde ise altı kişilik Rönesans üst düzey yönetici mimar ve mühendislerin yanı sıra, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Füsun Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Nurgün Bayazıt, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşin Sev ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Nuri İlgürel bulunuyor.



Yarışmacıların bireysel veya en fazla beş kişiden oluşan ekiplerle katılabileceği 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması'yla ilgili daha detaylı bilgiye surdurulebilirlik.ronesans.com web sitesinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

