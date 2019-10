"Sürdürülebilir kalkınma hedefleri yerelleştirilmeli"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri her yerde herkesi kapsıyor olmalı." dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde düzenlenen "Şehirlerin Ruhu ve Vizyonu" özel oturumunda konuşan Khojimatov, şehirlerin tek başına ekonomileri ve sektörleri destekleyemeyeceğini ancak yine de küresel ekonominin lokomotifi haline geldiğini söyledi. Şehirlerin küresel ölçekte de kendilerine çok büyük yer bulduğunu belirten Khojimatov, bilimsel gelişmelerin de ışığında kentleşme, kent demografisi, kentte ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri gibi pek çok ciddi konuda gelişmeler yaşandığını aktardı.Şehirlerin negatif taraflarından da bahsetmek gerektiğine işaret eden Khojimatov, "Baktığımız zaman küresel enerji kaynaklarının yüzde 70'ini şehirler tüketmekte, aslında bakarsanız çevreye ve iklime de en çok etkiyi yine şehirler oluşturmakta. Bunlar çok ciddi tehlike çanlarıdır. Sanayileşmiş, endüstrileşmeyi tamamlamış şehirler ne yazık ki iklim değişikliğine en çok etkiyi gösteriyorlar. Bundan herkes ve de her şey etkilenecektir." dedi."Mutluluk" ve "mutlu şehir" kavramlarının tartışılmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Khojimatov, kentsel kalkınmanın insan mutluluğuyla ve bunun akabinde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisinin nasıl belirleneceğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi."Bu hedeflerin herkesi kapsıyor olması gerekir"Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek ortak çözüm oluşturması gerektiğine vurgu yapan Khojimatov, şöyle devam etti:"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri her yerde herkesi kapsıyor olmalı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tutun Güneydoğu'daki şehirlere, kasabalara, Asya'nın en ücra köşesinde yaşayan bireylere kadar bu hedeflerin herkesi kapsıyor olması gerekir. Özellikle de en kırılgan kesimin ihtiyaçlarına bu noktada önem verilmeli çünkü dönüşüme en çok onlar ihtiyaç duyuyor. Bu noktada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hiç kimseyi arkada bırakmaması gerektiğini belirtmem gerekir. Herkes bu sürece dahil edilmeli ve bu hedeflere ulaşmak istiyorsak her bir birey göz önünde bulundurulmalıdır. En küçük köyden en büyük metropollere kadar düşündüğümüz zaman 'kriz' adını verdiğimiz zorlu olayların daha çok kentsel bölgelerde yaşandığını ve bu noktada da yerel yönetimlerin belediyelerin iletişim birimlerinin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bu noktada bir etkileşim atmosferi oluşturulmalıdır, insanlara kulak verilmelidir. Farklı yerlerdeki kişilerin görüş ve ihtiyaçları da bu vasıtayla toplanır."Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yüzde 70'inin yerel aktörleri ve yerel yönetimleri kapsadığını anlatan Khojimatov, gelişen teknolojiyle yeni iş modellerinin oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi."Kendisini diri tutan şehirler yaşamayı sürdürüyor"Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe de sürekli değişen, yenilenen yapılar olan şehirlerin zaman içerisinde aşındığını söyledi. Bazı şehirlerin "yaşadığını", bazı şehirlerin "öldüğünü" ifade eden Karatepe, "Peki nasıl yaşıyor? Bu olumsuzluklara direnen, bunları göğüsleyen ve sadece göğüslemekle kalmayıp buna göre çağın gerekliliklerini yerine getiren, kendini yenileyen, kendisini diri tutan şehirler yaşamayı sürdürüyor. İşte bu dönemde şehrin kimliği oluşuyor." diye konuştu.Karatepe, bir şehre dışarıdan biri geldiğinde ilk gördüğü şeyin fiziki yapı olduğuna işaret ederek "İşte bu fiziki yapı çok önemli. Yani şehrin kimliğinin oluşmasında bir şehrin ruhunu arıyorsanız önce fiziki yapısına bakacaksınız. 'İnsanlar önemli, eşya önemli midir?' demeyin. Bakın göreceksiniz ki bir süre sonra bu fiziki yapı insanın kişiliğini, kimliğini de etkiliyor ve değiştiriyor." dedi.Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u rahmetle andığını dile getirerek gençlere okumaları için kitap tavsiyesinde bulundu.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, asıl olanın insana hizmet olduğunu vurgulayarak "Bu yaklaşımlarımızı gözden geçirdiğimizde şehirle şehircilikle dünyayla ilişkimizi daha doğru kurduğumuzda mutlu şehir vizyonu o zaman gerçek olacaktır." dedi.Oturum sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı.