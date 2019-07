- Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yeni nesil girişimciler ödüllendirildi

- Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yeni nesil girişimciler ödüllendirildiİSTANBUL - Türkiye 'nin dört bir yanından 600'ü aşkın girişimcinin başvurduğu Startup yarışmasının kazananları açıklandı. 'Sosyal Fayda', 'Teknoloji' ve 'Jüri Özel Ödülü' olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup'a toplamda 150 bin TL'lik para ödülü verildi. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. 'Sosyal Fayda', 'Teknoloji' ve 'Jüri Özel Ödülü' olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup'a toplamda 150 bin TL'lik para ödülü verildi. 'Sosyal Fayda' kategorisinde KompoRize ile Mustafa Kuyumcu, 'Teknoloji' kategorisinde SafeTech ile Fatma Ertürk ve 'Jüri Özel Ödülü' kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız bu yıl ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi olan girişimciler oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 600'ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada ilk 10'a kalan startup'lar 'StartUP Boost' adı verilen özel gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati kazandı. Kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO'su Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu'ndan teslim aldı."Genç yatırımcı ruhunu Türkiye'de geliştirmek istiyoruz"Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şirket olarak bu etkinliği sosyal sorumluluk projesi altında yaptıklarını söyleyerek, "Dolayısıyla herhangi bir sermaye veya ortaklık yapımız yok. Sürdürebilir olmasına çok önem veriyoruz ve bu sene onun için 3'üncüsünü yapıyoruz. Finansal katkı bu işin son derece küçük bir kısmı. Asıl önemsediğimiz bu genç yatırımcı ruhunu Türkiye'de geliştirmek onlara bir katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla çeşitli eğitimler yapıyoruz, yurt dışında yatırımcılar ve startup iklimiyle tanıştırıyoruz. Arkadaşlar belirli bir maratonu bitirdiler ama daha bitmedi son baharda da Stuttgart'ta bir gezimiz olacak 10 tane startup'u orada misafir edeceğiz" dedi.Jüri Özel Ödülü'nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido'nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor."Amacımız otizmli çocukların gelecek hayatlarının ailelerine bağımlı olmadan yaşayabilmelerini istiyoruz"Tolkido'nun kurucusu Can Yıldız yaptığı açıklamada, otizmli çocukların konuşma eğitimlerinde kullanılan bir eğitim materyali geliştirdiklerini vurgulayarak, "Otizmli çocukların yaşam alanında bulunan her nesneyi anne sesiyle, baba sesiyle seslendirebilir hale getiriyoruz. Bunun yanında çocukların ihtiyaç duyduğu kişiselleştirilmiş eğitimi de görsel eğitim kartlarını onların ihtiyaçlarını göre düzenleyerek sağlamış oluyoruz. Biz bu sayede otizmlilerin yeni kelime öğrenim hızlarını arttırıyoruz ve sosyal yaşama olan adaptasyon süreçlerini hızlandırıyoruz. Aldıkları eğitimin üzerine evdeki eğitimi de destekleyerek aslında aileyi de eğitimin içine katarak çocukların gelişimsel süreçlerini hızlandırıyoruz. Bizim bu projedeki en büyük amacımız otizmli çocukların gelecek hayatlarının ailelerine bağımlı olmadan yaşayabilmelerini istiyoruz. Otizmli çocukların çok büyük bir kısmı ergenlik dönemlerinden sonra evde bağımlı kalıyor ve anne ve babaları ile beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Biz istiyoruz ki kendilerini ifade edebilen, yeteli eğitimi alabilmiş ve aslında yeteneklerini geliştirebilmiş çocukların topluma kazandırılması, istihdam edilmesi ve kendi eğitimlerini örgün bir şekilde devam edebilmesini istiyoruz" diye konuştu.Başvuran her 4 girişimciden 1'i kadınBu yıl jüri özel ödülü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan bir girişimin de ödüllendirildiği yarışmaya başvuran her 4 girişimciden 1'i kadın oldu. Yarışmaya başvuran startup'ların yüzde 11'i ise yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek veren startup'lardan oluştu. Başvuruların yüzde 80'i 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden; 'Sağlıklı Bireyler', 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme', 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları'na katkı sağlayan girişimlerdi. Başvurular ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji çözümleri, akıllı tarım, sağlık teknolojileri üzerine çalışan startup'lardan geldi. Başvurular arasında ayrıca temiz gıdaya erişim, eşitsizliklerin azaltılması, engellilerinin desteklenmesi alanında çalışan startup'lar da yer aldı.Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan diğer 10 girişimci ise şöyle: BenzinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri, KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi.(MFA-UGR-ACÖ-E)