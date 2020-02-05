Sürdürülebilir Kent ve Yapılar Çalıştayı başladı

İki gün sürecek çalıştay İzmir 'in sürdürülebilir kent olma hedefine ilişkin yol haritasını belirleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası çapta uzmanların bir araya getirdiği Sürdürülebilir Kent ve Yapılar Çalıştayı bugün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. İzmir'in sürdürülebilir kent çalışmalarında ana kıstasları belirlemek, kentin karbon ayak izini azaltmak için neler yapılması gerektiğini ortaya koymak, ulusal ve uluslararası alandaki uygulamalar konusunda bilgi edinmek amacıyla düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Tunç Soyer, İzmir'in dünyanın izlediği yoldan kopuk, kendi kabuğuna çekilmiş bir kent olarak görmek istemediklerini aksine İzmir'i dünyayla entegre ve sürdürebilirlik hedefleriyle buluşmuş bir kent olarak ilerletmek istediklerini söyledi. Soyer "Stratejik planımızda ortaya koyduğumuz sürdürebilir kalkınma hedefleri dünyayı yakından izlememizi gerektiriyor. Ortaya koyduğumuz yeni yeşil alanlar, yeşil altyapı yaklaşımımız tam da bunun sonucu. Kentteki yeşil alanların da bir altyapı olduğunu düşünüyoruz ve yeşil altyapı kavramını ilk defa aslında burada kullanmış oluyoruz" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme hazır"

Çalıştayda Büyükşehir Belediyesi'nin deprem konusunda yaptığı hazırlık çalışmalarına da değinen Soyer şöyle devam etti: "Deprem felaketiyle başa çıkmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun süredir devam eden çalışmaları var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz Afet Planı'yla depreme hazırız ama İzmir hazır değil. Tüm mesele İzmir'i depreme hazırlamakta ve biz buna gayret edeceğiz."

İzmir'den örnek model

Temmuz 2019'da YERELİZ Derneği'nin öncülüğüyle ve Türkiye'de 21 belediyenin katılımıyla kurulan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı'nın sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Sürdürülebilirlik alanında İzmir'den Türkiye'ye örnek bir model oluşturulmaya çalışılıyor. Bu model içerisinde, alanında uzman kişilerin yer aldığı ve İzmir'in kentsel gelişimi için çeşitli politika ve stratejiler üreten bir sürdürülebilirlik kurulu, kurula bağlı olarak da her bir küresel hedefin başlığını kapsayan çalışma grupları kuruldu.

Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 30 ilçe belediyesinden temsilciler, akademisyenler, TMMOB'ye bağlı ilgili meslek odaları ve İzmir Ticaret Odası (İTO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (ESBO) temsilcileri katıldı.