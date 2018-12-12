Sürdürülebilir Şehirler Arasında Eskişehir'de Var!

Şehirlerde yaşayan milyonlarca insana daha iyi bir yaşam sunmayı hedefleyen WRI Ross Center'ın bu yıl ilk defa verdiği 'Şehirler için WRI Ross Ödülü'nün finalistleri arasında Türkiye'den de bir şehir var. Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan çok yönlü dönüştürücü etkiye sahip projeleriyle ön plana çıkan kentlere verilen ödülün finalistlerinden biri de Kentsel Gelişim Projesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Tüm dünyadan yaklaşık 200 başvurunun yapıldığı ödül için finale kalan diğer şehirler ise Kolombiya, Hindistan, Tanzanya ve Güney Afrika'dan. Finalistler, WRI Ross Ödülü Jürisi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak, kazananlar Nisan 2019'da açıklanacak. Birinci olan şehir 250 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.

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"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Gelişim Projesi kapsamında, kirli Porsuk Çayı'nı iyileştiren, kamusal yeşil alanları geliştiren doğal altyapı projelerini hayata geçirdi ve bu bölgeyi yeni elektrikli tramvay ile birleştirdi" diye anlatan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentler her gün değişiyor, ne var ki bu değişim her zaman olumlu olmuyor. Çoğu zaman kentler kirlilik, trafik sıkışıklığı, verimsizlik ve eşitsizlik ile mücadele ediyor. Küresel kalkınma ve iklim hedeflerine ulaşmak için kentlerin olumlu değişimlere ihtiyacı var. Şehirler için WRI Ross Ödülü kentsel dönüşümü olumlu etkilemiş projeleri ön plana çıkarmayı ve onları desteklemeyi amaçlıyor."

WRI Ross Center for Sustainable Cities Direktörü Ani Dasgupta ise "Kentlerin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda insanların daha canlı, sağlıklı ve yeşil mahalleler için her gün yeni yöntemler bulduğunu da biliyoruz. Uygulandıkları kentler üzerinde çok büyük etkiye sahip, finale kalan bu projeler sayesinde insanların aslında nelerin mümkün olabileceğini anlamalarını umut ediyoruz" dedi.

Ödül programının sponsoru, ABD'li iş adamı ve filantropist Stephen M. Ross ise hedeflerinin yenilikçi girişimlerle ilham kaynağı olmak; büyük değişimlerin küçük değişikliklerle ortaya çıktığını ve doğru bir şekilde yapılan kentsel gelişmenin sadece bir mahalleyi değil, koca bir şehri nasıl değiştirebildiğini göstermek olduğunu vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de proje hakkında "Bir yandan gelenek ve eski değerlerimizi korurken bir yandan da şehrimizi daha yaşanabilir, temiz ve çağdaş hale getirmeyi amaçladık. Eskişehir yalnızca Anadolu için değil, tüm Türkiye için bir çekim noktası haline geldi. Hem yerli hem yabancı turistler bu yeni çağdaş şehri görmeye geliyorlar" diye konuştu.