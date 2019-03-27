Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı

Başarılı sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin paylaşıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çatı Türkiye markası ile tarımdaki katma değeri artırabileceklerini söyledi.

Tarımda başarı için algının hep birlikte yukarı çekilmesi gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, " Tarımda kavga ederek bir yere varamayız. Tarımda düşündüğümüz kadar kötü değiliz. Önümüzdeki 20-25 yılda birlik olursak ve ev ödevlerimizi yaparsak bu işin altından kalkarız" dedi.

Bazı ürünlerde rekolte kayıpları başta olmak üzere bir çok nedenle ithalatın yapılabileceğini vurgulayan Pakdemirli, Bakanlık olarak, hem üreticileri desteklemek hem de tüketicinin kaliteli ürünleri yemesi için çalıştıklarını kaydetti. Tarımın savunma sanayinden önemli olduğuna işaret eden Pakdemirli, "En temel ihtiyacımız üzerine hesaplı kitaplı doğru veriler üzerinden konuşmamız gerekiyor. Tarım arazilerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Başarılı kooperatif modellerini ortaya çıkarmalıyız. Dünyada ilk 100 içinde kooperatifimiz yok. 2 milyon hektar alanımızı daha sulanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir modellerle bu işi en hızlı şekilde yapmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabiliriz"diye konuştu.

Tarımda farkındalık

Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri ise dernek olarak sürdürülebilirlik konusuna verdikleri öneme değinerek, "Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak, 2018 yılında Sürdürülebilirlik Komitemizi kurduk. Bu sene itibariyla ise, "ESİAD SÜR'' toplantılarımızı bir gelenek haline getirmeyi, bu kapsamda her sene sürdürülebilirlik açısından değişik bir temayı ele alarak bölgemizdeki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. İlk 'ESİAD SÜR'ü Ege bölgemiz ve tüm ülkemiz için çok önemli olan Sürdürülebilir Tarım konusunda gerçekleştiriyoruz" dedi. Sivri, kalkınmayı sürdürülebilir kılmakta sadece hükümetlere değil, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm topluma ayrı ayrı önemli roller düştüğünün altını çizdi.

Sivri, "Ülkemizde tarım sektörü iklim değişikliği, parçalanmış arazi yapısı, verim düşüklüğü, yaşlanan tarım nüfusu gibi birçok yapısal sorunla karşı karşıya. Buna rağmen tarım halen çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından stratejik bir konumda. Modern tarımsal üretim, teknoloji gelişimi, tarım liseleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, tarım organize sanayi bölgeleri ve bunların hepsini bir araya getirebilecek yapılardan en önemlisi olan Agroparklar ile desteklenmelidir. Bunu da, iyi tarım ve organik tarım uygulamalarını, aynı zamanda toprağı ve suyu koruyarak;iyi gıdaya erişimi sağlayarak; kaliteli sağlıklı ürünlerle endüstriyel üretimi ve ihracatı destekleyen bir anlayışla gerçekleştirebiliriz. Bir başka deyişle, sürdürülebilir tarım, tüm toplumlar ve ülkeler için bir şart haline gelmiştir" dedi.

Kaynak israfı önlenmeli

Sivri'nin ardından söz alan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, öncelikle kaynak israfının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ülke olarakson dönemde tarım alanlarının yüzde 8'inin kaybedildiğini anlatan Kestelli, "Gıdanın yüzde 30'u çöpe gidiyor. Sadece üretim, verimve kalite artışına odaklanma yeterli değil. Tarımsal üretim en az çevresel zararı yaratacak şekilde yapılmalı. Tarım akıllı uygulamalarla, temiz, sürdürülebilir bir şekilde yapılmalı. Tarımda 4.0 uygulamalarına adapte olmalıyız. Tarım sektörü, dijital dönüşümü yakalamaktan çok geri kalıyor. Tarıma yapılacak her yatırım daha hızlı geri dönüyor" dedi.

Tarımda Sürdürülebilirlik Paneli

Açılış konuşmalarının ardından, gazeteci Cem Seymen'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen, "Tarımda Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumda; Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, OECD/BIAC Tarım ve Gıda Komitesi Başkanı Metin Akman ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, sürdürülebilirlik alanındaki çalışma ve görüşlerini paylaştılar.

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, faaliyet alanlarındaki değer zincirinin tüm aşamalarında sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirterek, tarımda dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Diren, "Dijital tarım uygulamaları ve teknoloji ile bir yandan tarımda verimliliği, kaliteyi artırmayı hedeflerken, bir yandan da çiftçimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dijital tarım uygulamalarını desteklemek ve bu alana yatırım yapmak için Philip Morris/Sabancı olarak yerli çözüm ortaklarıyla ve akademisyenler ile başlattığımız 'Toprak Verimliliği Haritası' projesini hayata geçirdik" dedi.

OECD/BIAC Tarım ve Gıda Komitesi Başkanı Metin Akman ise görüşlerini şu şekilde aktardı:"Türkiye'de çiftçinin refahı armadan, sanayicinin rekabet düzeyi artmaz. Devlet teşviklerini artığı zamançiftçinin refahı artmıyor. Destekleri bilinçli verirsek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırma hedefine uygun destekler verirsek çiftçinin refahı da artacaktır" dedi.

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon ise, ulusal pamuk piyasası ve iyi pamuk uygulamaları hakkında bilgileri paylaştı.

Zirve, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş., Kurucu Ortağı Tülin Akın'ın uluslararası iyi uygulama örneklerini paylaştığı konuşması ve Afimilk Ltd. şirketinin Gelişmiş Süt İşletmeleri Çözümleri sunumuyla sona erdi

Kaynak: Bültenler