Safranbolu
Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından "Sürdürülebilir ve Uygulanabilir Beslenme Alışkanlıkları" semineri düzenlendi.
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan seminerde konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Ürkmezer, kaymakamlık, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamının programdan faydalanması için belli aralıklarla eğitimin verildiğini söyledi.
Bir kenti daha başarılı bir noktaya taşımak için tüm kuruluşların personelinin birçok konuda bilinçli olması gerektiğini ifade eden Ürkmezer, "Her şeyden önce sağlıklı olmalıyız ki şehrimiz için güzel şeyler yapabilelim. Bugün burada bulunan bazı kurumlarımız, sevgi evleri, huzurevi, konuk evi ve SAKEM'de AŞ evinden ihtiyaç sahipleri için pişirilen yemekler de dahil olmak üzere gıda hizmeti veren kurumlarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve sürdürülebilirlik eğitimi hepimiz için faydalı olacak." diye konuştu.
Diyetisyen Uzman Dr. Hilal Doğan
tarafından verilen seminerde, sağlıklı yaşamanın sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğu, hareketsiz yaşamın ve yanlış beslenme alışkanlıklarının birçok hastalığa sebep olduğu, özellikle masa başında çalışanların obezite gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.
Seminere İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören
, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, İlçe Müftüsü İsmail Temur
, İlçe Nüfus Müdürü Mesut Karaközoğlu, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre
, belediye, kaymakamlık idarecileri, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli katıldı.
Safranbolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:15